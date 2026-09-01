Joaquín Cosío se mide con influencers

Volver al doblaje, en el que debutó en 2011, le ha permitido a Joaquín Cosío descubrir el talento de los influencers y aprender de ellos. Con 40 años de carrera y más de 60 películas en su haber, Cosío halaba a los recién llegados creadores de contenido al mundo del doblaje.

Con ellos coincide en Gungo y los juegos cavernícolas, cinta en la que presta su voz al lado de Daniel Sosa y Ricky Limón. Si bien sus compañeros provienen principalmente del mundo digital, Cosío asegura que trabajar junto a ellos representa también un reto para los actores profesionales. “Son súper buenos, trabajé con ‘influencers’ y son bastante talentosos. Hay que estar a la altura de ellos, tienen solvencia y una naturalidad increíbles; hay que esforzarse para poder estar a su nivel”, dijo Cosío en la premier que se celebró este domingo y donde interpreta a un villano.

Cualidades

Cosío considera que los creadores de contenido, al crecer con los dispositivos móviles a su alcance y manipularlos desde sus primeros años, cuentan con soltura frente al micrófono. “Son muy naturales. Muchos de ellos tienen dominio, hacen que parezca todo muy fluido, que hay que aprenderlo. Creo que a veces hay preferencia a este tipo de perfiles y no hacia los actores”, señaló.

Para el actor, prestar su voz a Krull también significó alejarse de los personajes que suele interpretar frente a las cámaras. Aunque utiliza sus emociones para construir a cada personaje, se trata de una criatura completamente distinta a su personalidad. “Presté mis emociones, mi voz, mis intenciones. Es como tal un personaje animado de ficción, fantástico, que está muy distante de mi vida personal y de ser yo”, compartió.

Gungo y los juegos cavernícolas, que forma parte de la saga Huevocartoon, se estrena este jueves 3 de septiembre.