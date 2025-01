Joaquín Sabina se quitó el sombrero ante las 10 mil personas que llenaron el Auditorio Nacional este 27 de enero, despidiéndose con una reverencia tras salir del escenario en la primera noche de su gira Hola y Adiós.

El espectáculo arrancó con “Dónde habita el olvido”, una canción que marcó el inicio de una velada llena de nostalgia y romanticismo. “Que el olor a despedida no tenga sabor amargo; por eso, les pido que me ayuden a hacer de esta noche un juego, un gozo. Que no existan callejones sin salida y que el verso sea una fiesta. Podemos estar juntos ahora que el desamparo no nos sorprenda con prisas. Que nos encuentre cantando la aurora. Al fin y al cabo, tantas emociones compartidas merecen unas risas; para eso se inventaron las canciones. Buenas noches, México”, dijo Sabina al terminar la canción.

El concierto comenzó a las 8:45 con un video que introdujo “El último vals”. En la pantalla, el español aparece en una cantina, donde poco a poco llegan sus amigos para acompañarlo en una mesa. En las imágenes se ve que llegan grandes músicos que lo han acompañado a lo largo de su carrera como Joan Manuel Serrat, Ricardo Darín, José Tomás, Andrés Calamaro, Luis García Montero, Benjamín Prado y Leiva, quienes aparecen en el videoclip oficial de esta canción, lanzada hace apenas tres meses.

Sentado con su guitarra, Sabina recibió el aplauso del público tras interpretar “Lágrimas de mármol”. Conmovido, compartió: “Este lugar no es cualquiera para nosotros. Mi primera gira americana, hace ya muchos años, empezó aquí, y nunca me he arrepentido de haber comenzado en este país. Hay un poco de nervios, pero también mucha emoción. Eternas gracias a todos”.

La noche continuó con canciones emblemáticas como “Lo niego todo”, “Ahora” y “Mentiras piadosas”. Desde sus asientos, los asistentes le gritaban que “no” cada vez que mencionaba su retiro de los escenarios. Los sombreros, una de las señas distintivas de Sabina, se multiplicaban por todo el recinto, mientras familias y parejas sin importar que fuera lunes, estaban ahí para disfrutar una última vez del cantautor español.