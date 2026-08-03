Johan Bastidas lanza “Pero ni modo”

RC Music anuncia oficialmente la incorporación de Johan Bastidas a su róster de artistas, sumando a sus filas a una de las nuevas propuestas de la música mexicana que ha comenzado a llamar la atención del público, gracias al alcance de su tema “Pero

ni modo”.

Originario de Sinaloa, Johan Bastidas ha construido su camino dentro del género teniendo al acordeón como su sello distintivo, llevando el sonido de sus raíces a una nueva generación de seguidores a través de su estilo y su interpretación.

Reproducciones

Su tema “Pero ni modo (En vivo)” se ha convertido en un momento importante dentro de su carrera, acumulando más de 5.8 millones de reproducciones en Spotify y posicionándolo ante una audiencia cada vez más amplia. Actualmente, el artista reúne 765 mil oyentes mensuales en esta plataforma, una muestra del crecimiento que ha tenido su proyecto musical. Actualmente se encuentra promocionando su EP Desde Cero.

Tras el gran éxito que ha tenido “Pero ni modo (En vivo)”, Johan Bastidas decidió complacer a su público con el lanzamiento de la versión de estudio del tema, respondiendo al entusiasmo y las constantes solicitudes de quienes han hecho de esta canción una de sus favoritas.

Además, el lanzamiento cuenta con un video oficial, en el que se puede apreciar a un artista completo, mostrando su versatilidad, presencia escénica y evolución musical, consolidando aún más su propuesta artística ante el público.

Ahora, de la mano de RC Music, Johan Bastidas comienza una nueva etapa con próximos lanzamientos y proyectos que continuarán ampliando su presencia dentro de la música mexicana.