John Wooton inspira a estudiantes

El Dr. John Wooton, catedrático de la Universidad del Sur de Misisipi y referente internacional en percusión, sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

En el evento elogió el talento y el entusiasmo de las y los estudiantes de la Facultad de Música, quienes participaron en dos clases magistrales en las que intercambiaron conocimientos y aprendieron más sobre técnica musical.

Mediante un comunicado, la Universidad detalló que esta visita fue coordinada por el Cuerpo Académico Música, Tradición y Vanguardia, del cual forma parte el maestro Roberto Palomeque, quien fue alumno de Wooton durante su formación doctoral en la referida institución estadounidense.

Una de las clases impartidas por el catedrático se tituló “Rudimentos: la importancia de estudiar técnica para la batería”, en la cual el especialista subrayó la trascendencia de dominar patrones rítmicos básicos, fundamentales no solo para la batería, sino también para otros instrumentos de percusión. “Es muy importante, trascendental, que los estudiantes tengan buenas bases y fundamentos; esto les ayudará a desarrollar una técnica sólida, buena musicalidad, así como a consolidar su carrera profesional”, expresó el Dr. Wooton durante la entrevista.

Con más de 30 años de experiencia docente, enfatizó que la técnica rudimental no se limita a la batería, sino que puede ser aplicada por marimbistas y otros percusionistas, ya que estos esquemas rítmicos son transferibles a múltiples contextos musicales.

Reflexión

Durante la charla también compartió reflexiones sobre la evolución en la enseñanza musical, la importancia de adaptarse a las nuevas generaciones y cómo se han incorporado herramientas tecnológicas y redes sociales en su metodología. “Hay que mantenerse actualizado. No sabemos lo que viene, no solo con la inteligencia artificial, sino con todos los cambios que vivimos”, señaló.

Asimismo, destacó el entusiasmo y compromiso con el aprendizaje, mostrado por el alumnado de las licenciaturas y posgrado de la Facultad de Música (FAMU). “Veo mucho futuro aquí. Tienen un programa único. La Universidad tiene un presente y un futuro prometedor”, comentó.

Despedida

Las actividades del doctor Wooton en la Unicach concluirán con un concierto que se llevará a cabo este jueves 16 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en el auditorio José Ruiz García, con la participación de docentes y alumnos de la Academia de Marimba y Percusiones. Este encuentro reafirma el compromiso institucional con la internacionalización, la excelencia artística y el diálogo musical entre culturas.