Johnny Depp regresa a los cines

Johnny Depp volvió a las grandes producciones estadounidenses después de ocho años, aunque él prefiere tomárselo con humor.

Durante el estreno mundial de Ebenezer, en Londres, le preguntaron cómo se sentía de regresar a Hollywood y respondió: “¿Qué diferencia hay entre una película de Hollywood y una francesa? ¿Y entre una de Hollywood y una inglesa?” “Hubo unas pequeñas vacaciones, y está bien”, remató entre risas el actor de 63 años, quien no aparecía en una cinta de un gran estudio gringo desde Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, de 2018.

Una historia decembrina

En Ebenezer, nueva adaptación de Cuento de Navidad, de Charles Dickens, interpreta al avaro Ebenezer Scrooge. Sobre cómo construyó al personaje, Johnny explicó: ““Es como la primera vez que te pones el vestuario y sientes que, como con cualquier personaje, se convierte en una especie de armadura”.

Depp agradeció el respaldo de sus seguidores: “Son las personas que me han apoyado en las buenas y en las malas. Les debo mucho”. Y agregó sonriendo: “Ellos son mis jefes”.

Conflicto

Cabe recordar que su distanciamiento de los grandes estudios se dio a raíz de los litigios con su exesposa Amber Heard, incluido el juicio por difamación de 2022. Durante ese tiempo protagonizó la cinta francesa Jeanne du Barry y dirigió Modi, sobre el pintor Amedeo Modigliani.

Depp también tiene en puerta Day Drinker, un thriller con Penélope Cruz cuyo lanzamiento está previsto para marzo de 2027.

Ebenezer, dirigida por Ti West, ya está en cines y reúne a Rupert Grint, Daisy Ridley e Ian McKellen.