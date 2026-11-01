Johnny Depp toca con Aerosmith

El actor Johnny Depp se unió a la banda Aerosmith en el escenario durante el primer concierto que la banda ofreció desde 2023. El actor de Piratas del Caribe mostró su talento musical al tomar la guitarra durante el espectáculo que el grupo ofreció el 29 de octubre, en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Aunque formó parte de los invitados sorpresa de la velada, su participación no resulta aislada, pues Joe Perry, integrante y guitarrista de la banda, comparte con Depp otro proyecto musical: Hollywood Vampires, agrupación que también cuenta con el cantante Alice Cooper.

Al subir al escenario, Depp abrazó a su colega entre los aplausos del público. Poco después, Steven Tyler tocó algunas notas con su armónica y el actor hizo una señal para indicar que reconocía la canción.

El protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate caminó por el escenario mientras sonreía y seguía el ritmo de la música con el cuerpo.

Depp, quien ha retomado proyectos actorales después del mediático juicio legal con su exesposa Amber Heard, también ha mantenido su actividad musical con Hollywood Vampires, banda que le permite explorar otra faceta artística.

La banda rinde tributo a las estrellas del rock fallecidas durante la década de 1970. Por su parte, Aerosmith tuvo que suspender sus actividades después de que Steven Tyler sufriera problemas en las cuerdas vocales en septiembre de 2023.

La banda, de vuelta a los escenarios, tiene programada otra presentación en el Hollywood Bowl este domingo 1 de noviembre.