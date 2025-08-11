Jonas Brothers celebra 20 años

Dicen que lo que no te mata, te hace más fuerte. Y así fue para Nick, Joe y Kevin, quienes tras separarse en 2013 regresaron en 2019 más fuertes y unidos que nunca y ahora, este 2025 celebran 20 años de carrera por lo que han llenado de sorpresas a sus “jonáticas”, entre ellas es que han lanzado nuevo álbum de estudio, Greetings from your hometown, en el que celebran sus raíces, a su familia, recuerdos de su infancia, los obstáculos que han superado y su evolución como personas y como artistas.

“Este álbum es una carta de amor a nuestros orígenes, una manera de reconectar con lo que somos y de dónde venimos”, dijo Nick en una transmisión en vivo en sus redes sociales. “Cada canción es como una postal emocional escrita en distintos momento de nuestras vidas”.

Ese homenaje a sus raíces no solo se refleja en las letras de sus canciones, comienza desde la portada del disco, donde los tres hermanos posan en Belmont, un restaurante emblemático de Nueva Jersey, su ciudad natal, y uno de sus favoritos de la infancia.

Belmont es un sitio por el que también han pasado figuras icónicas como Frank Sinatra, de hecho, en el interior del restaurante las paredes están llenas de fotos de celebridades, sin embargo por temas legales, la banda tuvo que cambiar dichas fotos y las reemplazaron por fotos de su familia, lo cual ayudó aún más a darle ese tono nostálgico. “Hacer este álbum ha sido un proceso bastante largo. Nos llevó un poco más de dos años, y estrenarlo en el Metlife Stadium es un sueño hecho realidad. Es más que un concierto, es volver a casa y tocar frente a la gente que nos vio crecer”, comentó Joe durante la misma transmisión.

Será el próximo 10 de agosto cuando la gira JONAS20 Greetings From your Hometown dé inicio a esta celebración por sus dos décadas de carrera en la que se incluirán canciones de todos sus álbumes como banda, pero también de las carreras solistas de Joe y Nick, lo cual, comentan, ha sido un reto, pero que lograron superar con un ‘setlist’ que equilibra y refleja el balance que hay entre la nostalgia y la evolución artística.

“Queríamos crear un setlist que contara nuestra historia sin palabras. Una mezcla de pasado, presente y futuro”, complementó Kevin, el mayor de los hermanos, quien también menciona que contarán con Marshmello, Boys Like Girls y The All-American Rejects como invitados de la gira.

Para los fans que asistan a la primera fecha del tour, podrán disfrutar antes del concierto de una fiesta de lanzamiento en el complejo de entretenimiento American Dream, frente al recinto. También habrá una sesión de preguntas y respuestas en vivo con la banda y una charla sobre cada canción del nuevo álbum, además de que podrás comprarlo autografiado por el trío y, lo mejor de todo, es que la entrada.