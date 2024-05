Nick Jonas está contagiado de influenza, por lo que los Jonas Brothers tuvieron que posponer los conciertos que ofrecerían este viernes y sábado en la Ciudad de México y la próxima semana en Monterrey.

A través de un comunicado y un video compartido en sus redes sociales se dio a conocer la noticia; Nick Jonas con evidente malestar por la influenza, lamentó en un video tener que cancelar los shows en México, pero se dijo imposibilitado por completo para cantar en este momento.

“Hola chicos. He contraído la desagradable cepa de influenza A que ha estado circulando y no puedo cantar en este momento. Siempre queremos poder ofrecerles el mejor espectáculo y simplemente no puedo hacerlo para estos espectáculos en México”, lamentó.

A través de un comunicado, la agrupación informó al público en general que por cuestiones de salud de Nick Jonas se ve imposibilitado para ofrecer un concierto de la calidad que merece su público mexicano. Por ello, los eventos de los Jonas en la Ciudad de México y en Monterrey, programados para los días 3 y 4 de mayo en la Arena CDMX, y 6 y 7 de mayo en la Arena Monterrey serán reagendados.

Las nuevas fechas confirmadas son las siguientes: 3 de mayo 2024: 21 de agosto de 2024, 21:00 horas, Arena CDMX. 4 de mayo: 22 de agosto, 21:00 horas, Arena CDMX. 6 de mayo: 24 de agosto, 21:00 horas, Arena Monterrey. Y 7 de mayo: 25 de agosto, 21:00 horas, Arena Monterrey.