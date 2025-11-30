Jonathan Bailey, el más sexy del mundo

El actor Jonathan Bailey fue nombrado el hombre más sexy del mundo por la revista estadounidense People. El británico se destaca por su carisma y talento, cualidades que lo catapultaron a la fama internacional.

¿Quién es Jonathan Bailey?

Es un actor británico conocido por sus roles en Bridgerton, Wicked y Jurassic World: renace. Tras el reconocimiento de People, el intérprete recordó al mismo medio un momento específico en 2020, después del estreno de Bridgerton, que marcó el inicio de su fama. “Tenía la radio configurada para mi alarma y una mañana sonó con: ‘Aquí están las noticias a las 7. Pero justo antes de irnos, ¿podemos hablar de Jonathan Bailey?’”, rememoró. “Pensé ‘¿dónde está mi diario? ¿Es esto real?’. Fue salvaje”, contó.

El famoso se considera afortunado y reflexiona sobre la importancia de la conexión humana. “Me siento increíblemente afortunado. La vida es un viaje para todos, sin importar quiénes sean ni de dónde vengan. Se trata simplemente de asegurarse de que, mientras estás en ese viaje, estés atento a los demás y te asegures de que todos estén bien. Y, si lo necesitan, ¡dales un buen empujón!”, declaró.

Sus inicios

Comenzó siendo un actor infantil en producciones teatrales, como la Royal Shakespeare Company y Los miserables, antes de ganar fama internacional con su papel de Lord Anthony Bridgerton en la serie de Netflix Bridgerton (2020). Ha participado en producciones de teatro, cine y televisión, como la serie Fellow travelers (2023), por la que recibió una nominación al Emmy.

La actuación y la TV

Nacido el 25 de abril de 1988 en Wallingford, Oxfordshire, Jonathan Stuart Bailey descubrió su pasión por el baile a temprana edad. Su formación en ballet lo llevó a participar en una producción de Un cuento de Navidad de la Royal Shakespeare Company a los ocho años. A pesar de su amor por la danza, el estigma social lo llevó a alejarse. “Uno de mis mayores arrepentimientos, en términos de lo que la sociedad dice que los niños no deberían hacer en sus roles de género, es que dejé de bailar a los 12 o 13 años”, señaló.

En 2004, actuó en su primera película, Cinco niños, y en 2008 obtuvo su primer papel protagónico en TV con Off the hook (2009). También tuvo un papel principal en la comedia Campus (2011) e interpretó a un joven Leonardo Da Vinci en la serie infantil Leonardo (2011). Entre 2013 y 2015, fue uno de los protagonistas de Broadchurch y en 2016 integró el elenco de Crashing.

Reconocimiento

En 2025 fue elegido como el hombre más sexy del mundo por la revisto People. “Es un gran honor. Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es totalmente absurdo”, declaró la mismo medio. Y añadió con entusiasmo: “Era un secreto, así que estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares se enteren”. La revista resaltó el carisma del actor como un factor determinante para otorgarle el título.

El famoso confesó que su seguridad se desarrolló con el tiempo. Durante su juventud, no se consideraba “sexy”. Bailey es la primera persona homosexual en ser nombrado el hombre más sexy del mundo por People. En una entrevista con GQ, reveló que, al principio de su carrera, le aconsejaron ocultar su orientación sexual. “Hay dos cosas que no queremos saber: si eres alcohólico o si eres ‘gay’”, le dijo un colega.

A pesar de las advertencias, decidió vivir abiertamente. El desafío lo llevó a cuestionar si su orientación sexual limitaría sus roles en la pantalla. “Ser un actor ‘gay’, históricamente, significaba que no podías interpretar a un heterosexual y que, de todos modos, no había papeles ‘gay’ que interpretar. Eso cambió muchísimo”, explicó a The Hollywood Reporter. “Cualquier prejuicio contra la sexualidad es algo contra lo que hay que luchar, y qué mejor manera de hacerlo que interpretando cualquier personaje”.