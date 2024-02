Ni por cáncer o una enfermedad de gravedad, fueron las razones por la que Lupita Jones, directora de la organización Mexicana Universal, se hospitalizó; el fin fue someterse a una cirugía ya programada cuyo objetivo era retirar unos quistes en los ovarios.

“No tengo cáncer gracias a Dios, fueron unos quistes benignos y estoy bien afortunadamente, me retiraron un ovario que es el que tenía el quiste más grande (6 cm), hay uno muy pequeño en el ovario que me quedó, pero dijo el doctor que no había problema, que si lo estoy monitoreando puede estar todo bajo control”, dijo Jones en entrevista.

La exreina de belleza explicó que desde el 2020 durante uno de sus chequeos ginecológicos de rutina, los cuales deben ser mínimo una vez al año; le detectaron quistes en los ovarios, su médico le comentó que no era una situación de emergencia pero que sí era necesario estar constantemente monitoreándolos por si se presentaba alguna señal que les indicara que era necesario retirarlos, como un cambio en su tamaño y forma. Aunque todo se había presentado bien a lo largo de los siguientes tres años, fue en su última revisión, la cual sucedió en octubre del año pasado, que las cosas se complicaron un poco.

“Se vio un crecimiento considerable de uno de los quistes y me dijo el médico, ‘ahora sí no lo va poder postergar más y se lo tiene que quitar para evitar posibles problemas o que se convierta en una situación grave’; porque además de hacer los ultrasonidos también me realizaba unas mediciones tumorales que se hace a través de una hormona. Hay un marcador tumoral que sale por estudios de sangre y siempre me salieron negativos. Eso me dio mucha tranquilidad, pero el tamaño del quiste implicaba que ya lo teníamos que quitar”, contó.

Como no fue una situación de urgencia, a Lupita le dio tiempo de planear junto a su médico cuándo podría ser la intervención quirúrgica, porque necesitaba tomarse al menos unos 15 días de reposo y todo se dio perfecto esta semana, por lo que pudo llegar por su cuenta y tranquilamente al hospital, además la cirugía se llevó a cabo sin contratiempo. “Afortunadamente todo salió bien, se hizo el estudio del quiste y salió benigno, nada de qué preocuparnos por lo que estoy muy agradecida y contenta, así que ahorita nada más es tomarme las cosas en calma y estar unos días en reposo”, indicó.

Lupita comentó que una de las recomendaciones de su doctor era retirar los dos ovarios, pero ella no quería ser tan radical y consultó con un endocrinólogo para saber qué tan bueno era hacerlo; este consideró que lo mejor era salvar uno para que no se enfrentara a un desequilibrio hormonal severo, pero explicó que cuando ya esté recuperada verá con los especialistas si es necesario un reemplazo hormonal o algún otro tratamiento, además de seguir con el monitoreo del otro ovario.

La ex-Miss Universo añadió que su decisión de compartir lo que estaba pasando en sus redes sociales fue para decirles a las mujeres en general lo importante de las revisiones dos veces al año.