Jorge D’Alessio ya no es novio de la joven Daniela Arjona. ¿El motivo?. Él mismo lo reconoce: priorizar el tiempo libre que tiene con sus hijos Ana Paula, Santiago y Patricio.

El hijo mayor de la “Leona Dormida” y Jorge Vargas (QEPD) fue captado, por Ventaneando, luego de que su vuelo, desde Monterrey, aterrizará en la Ciudad de México, fue entonces que compartió que su más reciente relación llegó a su conclusión.

Ilusión efímera

Fue a finales de agosto cuando, visiblemente entusiasmado, D’Alessio dijo, abiertamente, que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, con una joven deportista a la que le lleva 18 años, pero que reside en México, donde tiene un negocio de ciclismo indoor.

La noticia sorprendió debido al poco tiempo que había transcurrido, desde que él y Marichelo habían dado a conocer su ruptura, pese a que ya llevaban meses separados.

La molestia que causó en la opinión pública orilló, en ese momento, a que Marichelo aclarase que Arjona no había sido la persona responsable de su separación.

Sin embargo, la relación entre el líder de Matute y la instructora no prosperó, como dio a conocer al vespertino de TV Azteca, y no por falta de amor o atracción, como detalló, sino por otra razón. “No es que (las cosas) no hayan cuajado, lo dije, es una linda mujer, estuvo muy bonito y todo, pero vivimos en ciudades distintas, ella vive en Cancún y yo, luego estando de gira, y ella también trabaja en Miami”, declaró.

Aunque a la semana tiene, comúnmente, dos días libres, cada que tiene la ocasión prefiere invertirlos en ver a sus hijos, aseveró.