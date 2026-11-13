Jorge Durán abandona La Mansión VIP 2

La experiencia dentro de La Mansión VIP duró menos de lo esperado para Jorge Durán. A solo un día de incorporarse al reality de HotSpanish, el influencer decidió abandonar la competencia luego de atravesar un complicado episodio emocional que lo llevó a solicitar ayuda psicológica.

Su salida tomó por sorpresa a sus compañeros, especialmente a Rod Contreras, con quien había estrechado una amistad durante su breve estancia. El creador de contenido ingresó el lunes 10 de noviembre para ocupar el lugar que dejó el cantante de reguetón mexicano Dani Flow, quien también decidió retirarse del programa. Sin embargo, lo que parecía una nueva oportunidad para sumarse a la convivencia terminó convirtiéndose en una experiencia que, según sus propias palabras, no estaba preparado para enfrentar.

Aunque Jorge intentó integrarse a las actividades, participó en los juegos organizados por la producción y recibió muestras de apoyo mediante Superchats de sus seguidores y familiares, entre ellos sus hermanas Carol y Fer, la situación cambió durante el miércoles 11 de noviembre.

Cambios

Ese día, el influencer comenzó a sentirse mal emocionalmente, por lo que decidió acercarse a la producción para solicitar apoyo psicológico. La petición le permitió conversar con la psicóloga del reality y expresar lo que estaba experimentando ante el encierro y el cambio repentino en su rutina.

Después de una larga conversación, Jorge tomó la decisión de no continuar en la competencia. Mientras esperaba que sus familiares acudieran por él, permaneció en el cuarto de lavado, donde también buscó despedirse de uno de los participantes con quien había logrado conectar: Rod Contreras.

La decisión no fue sencilla, pero el joven dejó claro que su bienestar estaba por encima de permanecer en el programa. Antes de abandonar la casa, Durán pidió hablar con Rod para explicarle personalmente que ya había decidido marcharse. Durante la conversación, le agradeció el trato que recibió y reconoció que no había logrado adaptarse a la dinámica del encierro.

Despedida

“Me voy a ir. Quería despedirme de ti, ya está decidido, ya vienen por mí, la estoy pasando mal. Me quería despedir de ti porque fuiste bien chido y gracias pa’. No puedo, no estoy preparado, fue de un día para otro y no puedo, está muy cabr*n”, expresó.

Aunque Contreras intentó animarlo y le contó que él también había tenido dificultades para acostumbrarse a la convivencia, procuraba no demostrarlo frente a los demás. “Me he sentido mal y no lo demuestro. Yo también soy serio, pero cuando tengo a mis compas y todo, cómo soy de alivianado, tú me conoces. Te entiendo que te sientas así, fue de un día para otro, pero es una oportunidad bien chingona”, respondió.

Pese a las palabras de su compañero, Jorge no cambió de parecer. Incluso le contó que había pasado prácticamente todo el reality sintiéndose mal y que había experimentado temblores. “Nunca había tenido ansiedad en mi vida, no estoy hecho para esto y prefiero salir y estar bien”, agregó.

Antes de marcharse, también le pidió a Rod que ofreciera disculpas en su nombre al resto de los participantes y les explicara los motivos de su salida.