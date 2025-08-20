Jorge Hernández se recupera tras sufrir caída

Jorge Hernández, vocalista y acordeonista de Los Tigres del Norte, se recupera de una caída que sufrió en pleno concierto en San Luis Potosí como parte de la Feria Nacional Potosina 2025.

El cantante de 72 años tropezó y cayó a la orilla del escenario cuando se encontraba cantando; sin dejar de cantar y sin soltar del todo su acordeón, el intérprete se incorporó casi de inmediato, a pesar de que fue una caída fuerte.

Gente del staff y sus compañeros se acercaron para auxiliarlo; lo único que quedó en el suelo fue su sombrero, el cual fue levantado y puesto en medio de aplausos del público.

En redes sociales también aplaudieron la actitud de Jorge Hernández con halagos y aplausos por ese momento y por el show que ofreció la agrupación, el cual estuvo lleno de éxitos. “Como todo tigre líder no se raja ante los golpes”. “Eso sí es un verdadero tigre, no se raja por más caídas que tenga, no deja de cantar”. “Sin hacer berrinche y sin regañar gente. Impecable el señor Jorge Hernandez por eso son quienes son”, se lee.

Los Tigres del Norte se encuentran en plena gira llamada La Lotería, los originarios del estado de Sinaloa no defraudan a su público y en cada presentación se entregan tal y como ha ocurrido desde 1968, año en que se conformó la agrupación.