Jorge Kahwagi, del ring a San Lázaro

Jorge Kahwagi Macari murió este miércoles 30 de septiembre, meses después del fallecimiento de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine.

Roberto Palazuelos y Manuel Velasco confirmaron la noticia con un mensaje de despedida dirigido a quien identifican como su amigo y externaron sus condolencias a la familia. “Vuela alto, querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”, expresó Palazuelos en una publicación de Instagram acompañada de una fotografía de ambos. El actor no dio detalles sobre la causa ni el lugar de la muerte.

Perfil bajo

Kahwagi Macari había mantenido un perfil bajo durante los últimos años. Su nombre reapareció en marzo pasado a raíz de la muerte de su padre y de los recuerdos sobre una trayectoria que pasó por la política, el boxeo y los programas de televisión.

El famoso nació en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1968. Tenía 58 años. Construyó una presencia mediática durante más de dos décadas. Su trayectoria incluyó cargos en el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como una etapa en el boxeo profesional. En el ring, disputó once peleas profesionales entre 2001 y 2005. Ganó todas por nocaut y fue campeón mexicano de peso crucero en 2002.

También obtuvo cinturones latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Su carrera provocó cuestionamientos por los perfiles de algunos de sus contrincantes y por sospechas alrededor de ciertos combates.

Cuatro de sus rivales, Perry Williams, Richard Wilson, Dwayne Swift y Buck Smith, fueron investigados por el FBI ante presuntos pagos para perder peleas, de acuerdo con el recuento publicado en marzo. Kahwagi Macari regresó al boxeo en 2015 para enfrentar a Ramón Olivas en Cebú, Filipinas. La pelea contra Olivas duró 40 segundos. El árbitro detuvo el combate después de un golpe a la mandíbula y declaró ganador a Kahwagi Macari.