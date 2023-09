Aunque ya pasaron varias semanas desde que La casa de los famosos México llegó a su fin, uno de sus exintegrantes, el actor Jorge Losa, todavía no puede superar los daños colaterales que le dejaron el haber formado parte de este reality show, ya que afirmó que estar encerrado perjudicó en su talento.

“(Antes) sí cantaba, pero lo que pasa es que en la casa me atrofiaron el cerebro y se me fue el talento, estoy en proceso de recuperación porque me metieron un ‘taladro’ ahí (en ‘La casa de los famosos’), Dios mío”, declaró el actor español luego de su participación el programa Veo cómo cantas.

Losa demostró que a pesar de tener una canción grabada, “Pégate pa’ mi”, sus cualidades vocales no son tan espectaculares como él creía, lo que sí dejó claro es que su pasión es la composición de melodías: “Sí me gusta cantar y componer, esa la compuse yo, pero soy actor realmente, he tenido clases”, agregó el también modelo, quien hizo en este show un dueto con Lasso para interpretar “Ojos marrones”.

Este programa conducido por Faisy fue especial porque muchas caras conocidas llegaron a jugar con los participantes, algunos de ellos sorprendieron al revelar su faceta de intérpretes, como lo hizo el comediante Germán Ortega.

“Gracias por desconfiar, siempre me pongo muy nervioso haciendo obras y musicales, la neta quiero seguirme preparando, me encanta cantar, en el regaderazo es cuando ahí le doy”, indicó el “Mascabrother”.

También otras personalidades que nadie de los invitados sabía que podía cantar fueron, el futbolista “Chispa” Velarde y el periodista español Alberto Peláez. “Desde niño solía cantar, a mí me llamaba más ser periodista, ser corresponsal de guerra y un aventurero, siempre me llamó, me defiendo, no soy como Lasso”, mencionó el también escritor.

Los protagonistas juveniles de la telenovela Perdona nuestros pecados: Emmanuel Palomares y Oka Giner también fueron parte de este programa, mientras que él sí sabe cantar, ella no. Otros famosos que no tienen que afinar fueron: el chef Oropeza, Ana Caty Hernández, Martha Cristiana y Memo Schutz.