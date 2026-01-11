Jorge Losa señala a restaurante

Jorge Losa, actor y exintegrante de La casa de los famosos, se volvió tendencia luego de denunciar un presunto abuso en un restaurante ubicado en una terraza del Zócalo de la Ciudad de México.

En la grabación, Losa relató que acudió a un restaurante localizado en la parte alta de un edificio frente al Zócalo capitalino, identificado como Los Terrazos, donde —según su versión— le fueron aplicados cargos que no se le informaron previamente.

El famoso explicó que decidió hacer pública su experiencia con el objetivo de alertar a otros comensales. Señaló que así como acostumbra recomendar lugares cuando recibe un buen servicio, también considera necesario exhibir prácticas que califica como injustas y engañosas. “No te dicen los precios y luego te la aplican”, afirmó Jorge Losa, al detallar que el personal intentó justificar suplementos y conceptos que describió como “fuera de órbita, sin sentido y sin lógica”.

De acuerdo con su testimonio, al cuestionar el monto final de la cuenta, el restaurante terminó por reconocer el error y ofreció una disculpa. Sin embargo, el actor subrayó que la situación solo se corrigió porque él reclamó directamente. “Si no dices nada, te la aplican. Además pusieron unos precios que ni aparecían en el menú”, expresó.