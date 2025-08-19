Jorge Lozano inspirará revolución personal

Con la ponencia “La revolución eres tú”, el reconocido conferencista Jorge Lozano H. iluminará el auditorio Hermanos Domínguez, el próximo 12 de septiembre, a las 18:00 horas, en un evento organizado por la Universidad San Marcos, titulado “Libera la fiera”, el cual combina crecimiento personal con solidaridad comunitaria.

La conferencia —coordinada por Alejandra Navarro, Liliana Penagos y Jesús Ovando— profundizará en el empoderamiento personal, la resiliencia y la reinvención de proyectos de vida, temas emblemáticos de Lozano, cuyo estilo combina profundidad psicológica con humor desenfadado. “Sus herramientas para mejorar relaciones interpersonales y autoestima conectan con jóvenes y adultos por igual”, destacó Navarro.

Lozano, autor de bestsellers sobre superación, abordará cómo transformar obstáculos en oportunidades mediante estrategias prácticas. “No es una charla motivacional efímera; es un manual para reconstruir la vida desde el amor propio. No se trata de motivación efímera, sino de despertar la capacidad revolucionaria que cada persona lleva dentro para transformar sus circunstancias”, subrayó Penagos.

La Universidad San Marcos, institución anfitriona, reafirma así su compromiso con la formación integral y las causas sociales, ya que un porcentaje de cada boleto será destinado al Sistema DIF Municipal de San Cristóbal.

Los costos de los boletos van desde los 450 (balcón) hasta los mil pesos (VIP), con opciones intermedias (palco, 550; platino, 650, y oro, 750 pesos). Los puntos de ventas son las sedes de la Universidad en San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, además de las reservas vía telefónica (9671662769).

Este evento refuerza el modelo educativo de San Marcos, que prioriza experiencias formativas capaces de ampliar perspectivas entre sus estudiantes. “Convocamos a conferencias que desafíen mentalidades, porque creemos en el poder de las ideas para construir sociedades más resilientes”, añadió Alejandra Navarro.

La cita del 12 de septiembre promete ser un espacio donde el humor y la reflexión se entrelacen para inspirar una revolución personal, mientras se contribuye activamente al bienestar colectivo a través del apoyo al DIF Municipal.