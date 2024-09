El comediante Jorge Ortiz de Pinedo informó que los médicos han notado una significativa mejoría de su estado de salud, a pesar de su diagnóstico severo de EPOC y niveles anormalmente bajos de glóbulos rojos.

Los doctores le indicaron que su condición ha mejorado bastante tanto que ya no se considera necesario un trasplante de pulmón en este momento, lo cual dijeron es inusual dado el alcance de su enfermedad, reveló el actor.

“Lo último que me dijeron los médicos fue ‘te tenemos una buena noticia, estás mejor que hace un año y medio, tú viniste aquí porque estabas enfermo, tenías problemas de EPOC, muy lamentable y resulta que has estado cumpliendo al pie de la letra todo: he mejorado tu potencia pulmonar’”, señaló.

Le pidieron que ya no viviera en la Ciudad de México, ya que no puede estar a más de 600 o 700 metros a nivel del mar, por lo que se la pasa viviendo entre Acapulco y Miami, por lo que solo acude a la capital del país cuando se estrenan sus programas de televisión u obras de teatro.

“Una cosa que es un fenómeno extrañísimo porque dicen ‘tienes menos glóbulos que los demás, tienes tres, en lugar de cinco y tienes una enfermedad tremenda, pero es inexplicable, pero ve tu energía, tu voz, tu actitud ¿para qué vamos a hacer un trasplante? No vale la pena, ahorita síguete así, a lo mejor algún día te hace falta pero ahorita sigue como estás y puedes vivir cuatro, cinco, seis, diez, no se sabe cuántos años’”, detalló.

Al haber ido que le checaran los pulmones, revisaron todo: hígado, riñones, corazón, páncreas y lo que tenía que corregir le dieron tratamiento y se ha ido reponiendo. Acerca del incidente que vivió en fecha reciente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde no le permitieron pasar con su aparato de oxígeno, mencionó la importancia de alzar la voz para que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir.

“Ese fue un problema extraño que lo quise platicar para que no le pase a otras personas. Yo he hecho 40 viajes en avión y nunca me había pasado eso, que al pasar los filtros, en ninguna parte del mundo en donde yo he estado, por tener un aparato de estos te dijeran que no puedes pasar””, contó.

La aerolínea llegó a su rescate y le pidió disculpas, dijo, pero como duró más de 40 minutos este bloqueo terminó perdiendo su vuelo. “Lo más curioso es que sí funcionó lo que pasó porque tuve suerte que el contraalmirante y el director del aeropuerto platicara conmigo para decirme que iban a mejorar esto, estamos al mando del aeropuerto y hemos contratado otro grupo de muchachos que cuidan los filtros y tiene razón, vamos a revisar los protocolos”, expuso.