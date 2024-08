Durante su participación en el programa Ventaneando, Ortiz de Pinedo, de 76 años, reveló que actualmente está libre de la enfermedad que le había sido detectada recientemente y ha recibido autorización para someterse al procedimiento que mejorará su calidad de vida.

“Cuando ya estaban a punto de meterme en la famosa lista de pacientes que son candidatos a trasplante, resulta que me descubre uno de los doctores algo extraño en la sangre, y dice ‘aquí hay algo raro’ y tenía un caso que se llamaba síndrome de mielodisplasia, que resulta que cuando me aplicaron la quimioterapia de cáncer que tuve, me produjeron esta mutación de genes, que los tenía en la médula ósea, me hacen estudios y me dicen ‘está a punto de que se forme leucemia’; o sea, otro cáncer”, relató Ortiz de Pinedo.

A pesar de las dificultades enfrentadas en 2023, el actor de Una familia de diez aseguró que actualmente solo ha recibido buenas noticias. “Me pasé otra vez un año en tratamiento para limpiarlo. Ayer estaba yo en Miami, voy llegando, me dieron de alta, y ahora empiezo otra vez la lucha para volver a entrar a la lista de los pulmones. A lo mejor tengo suerte, y si no, sigo aquí con mi aparatito de concentración”, declaró.

Ortiz de Pinedo iniciará nuevamente el proceso para ser candidato a un trasplante de pulmón. “Te tienen que volver a hacer todos los exámenes que ya te habían hecho, porque para que te hagan un trasplante de algo, tiene que estar todo tu cuerpo bien, no tiene caso que te hagan un trasplante, si tienes echado a perder otra cosa… Entonces, si me vuelven a hacer todo y vuelvo a estar bien, tengo chance de entrar”, concluyó.