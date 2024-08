Jorge Ortiz de Pinedo denunció el mal rato que pasó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando personal de la Marina mexicana le impidió abordar un vuelo con destino a Acapulco por intentar subir con un tanque de oxígeno.

El actor y productor relató que, a pesar de contar con la documentación necesaria para llevar con él el concentrado, elementos de seguridad del aeropuerto lo detuvieron cuando estaba a punto de llegar hacia las salas de abordaje, alegando que dicho artefacto no estaba autorizado para ser usado a bordo de la aeronave.

Queja

El problema, aseguró el comediante, no fue que se haya saltado alguna norma, ya que el tanque fue revisado y autorizado en el mostrador de registro; sino que el modelo no aparecía en el manual de operaciones del lugar. “Estaba por perder mi vuelo debido a esta absurda posición de los encargados de ese filtro. Pasaron varios minutos más y ellos seguían diciendo ‘no puede pasar con ese concentrador, pues no está incluido en el manual operativo que tenemos en el aeropuerto’. Mi indignación fue escalando, la marca del concentrador es de las más reconocidas a nivel mundial”, escribió.

Desde hace años, Ortiz de Pinedo fue diagnosticado con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y enfisema pulmonar, por lo que depende de la ayuda de este aparato para poder respirar; incluso, actualmente se encuentra en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón y cambió su residencia a Acapulco por órdenes médicas.

Esta situación lo ha llevado a trasladarse, tanto fuera como dentro del país, siempre acompañado de dicho concentrador, por lo que lo sorprendió, para mal, que esta ocasión simplemente le negaran el paso. “He viajado con él durante los tres últimos años, tanto en vuelos nacionales como internacionales y no tuve ningún problema para pasar el filtro de revisión”, agregó.

En otro tuit, Ortiz de Pinedo explicó que intentó hacerles ver que los modelos que le solicitaban para dejarlo abordar fueron descontinuados hace años, pero que los empleados solamente se limitaron a responderle que eso era parte del protocolo y que ellos no podían hacer nada.

El creador de Una familia de diez terminó perdiendo el vuelo y aunque la aerolínea se ofreció a darle un pase para el día siguiente, su complicado estado de salud le impedía continuar a la altura de la ciudad, por lo que decidió comprar un boleto de autobús y emprender el viaje por tierra. “Nunca me había sucedido algo tan absurdo e injusto”, expresó.