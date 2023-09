Jorge Said ha sido testigo de decenas de ritos, tradiciones ancestrales y peregrinaciones que se hacen alrededor del mundo en busca de la espiritualidad humana. Aun así, el periodista y corresponsal de guerra acepta que le gustaría ser un hombre con más fe.

El conductor de la serie El peregrino se unió a este programa con la intención de buscar en las prácticas espirituales indicios de una respuesta a las grandes preguntas de la humanidad como ¿existe Dios? “A veces la pierdo (la fe) porque soy una persona muy racional, me cuesta creer en los milagros, en mi propia religión cuando he estudiado la historia de la religión soy muy crítico de toda la interpretación que han hecho de la biblia”, señala Said en entrevista.