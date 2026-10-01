Jorge Salinas, con los pies en la tierra

Este septiembre, Jorge Salinas pisó alfombras rojas, se dejó fotografiar y entrevistar por medios internacionales y se convirtió en parte del jet set de las estrellas consagradas a su paso por las alfombras rojas del Festival de Cine de Venecia o el de Toronto.

Esto gracias al filme Hombre al agua, donde comparte pantalla junto al director y actor Gael García. Aun así, asegura que no pierde el piso y por eso se incorporó a los foros de Televisa para las grabaciones de la telenovela Luz de mis noches.

La cinta llamó tanto la atención que alrededor de ella comenzaron a surgir versiones sobre una posible carrera rumbo a los Premios Óscar 2027. Salinas explica que no ve posible que la cinta llegue por la vía de mejor película Internacional, pues México ya eligió a su representante. “Creo que no va a ser posible el Óscar porque, pues, ya hay una película que fue enviada por la Academia Mexicana para allá”, comentó el actor previo al inicio de las grabaciones del nuevo melodrama.

La cinta elegida por México fue En el camino, de David Pablos, lo que deja fuera a Hombre al agua de esa categoría, aunque no necesariamente de otras de los premios. “De todas formas, está siendo mostrada en varios festivales y le faltan todavía muchos más en el mundo. Afortunadamente, estamos muy contentos”, dijo.

De protagonista a antagonista

Luz de mis noches es una readaptación de Mariana de la Noche, telenovela estrenada en 2003 y de la que fue protagonista. Esta vez, deja atrás ese papel para ponerse en la piel de Aristeo Montealbán, antagonista que, asegura, construyó a partir de sus huecos emocionales. “El ser humano tiene muchos errores, carencias, algunas virtudes. Simplemente tomé esas carencias emocionales, esas virtudes para poder construir a este Montealbán”, detalla Salinas.

La telenovela, que estrenará en febrero del próximo año, está a cargo de Carlos Moreno y tendrá como protagonistas a José Pablo Minor y Romina Poza.