Cuando se dio a conocer que Andrea Noli esperaba un bebé de Jorge Salinas, en 2006, fue un escándalo, debido a que sostuvieron una relación mientras el actor seguía casado, mismo motivo por el que él no se hizo presente como padre, sino hasta la fecha, ahora que Valentina tiene 17 años, así lo confirmó el famoso a la prensa y contó algunos detalles de cómo es su relación actual.

Cuando Noli se enteró de que estaba embarazada y contó la noticia a Salinas, nunca volvió a saber de él ni lo volvió a ver, sin embargo, para la actriz esta no fue una situación fatalista, ya que contaba con la madurez y la solvencia económica para hacerse cargo de la llegada de la pequeña, a quien llamó Valentina, debido a que tiempo atrás había tenido un sueño premonitorio acerca del día en que se convertiría en madre.

“El nombre Valentina lo escogió ella, un año y medio antes de nacer, un día me despierto en la mañana, no recuerdo el sueño, pero me desperté sobresaltada porque dije ‘acabo de tener un sueño, voy a tener una hija, se va a llamar Valentina’. Les hablé a mis amigos, muerta de la risa, porque ni pareja tenía, les dije ‘¿cómo ven?, estoy segura, tengo la certeza de que un día voy a tener una hija y se va a llamar Valentina’”, contó a Mara Patricia Castañeda en una entrevista.

Aunque Valentina nació y creció con la ausencia de Salinas, su madre ha asegurando, en más de una ocasión que, la pequeña vivió una infancia feliz en la que nunca le ocultó el porqué de que su padre no se hiciera presente, pues algo que ha caracterizado su unión como madre e hija es la honestidad y la sinceridad con que han forjado su unión.

“Desde que ella era muy pequeña, y preguntaba justamente por su papá, iba teniendo un poco claro que tenía un padre distante, que sí la quería y todo, pero que no teníamos comunicación por el momento, poco a poco se fue acostumbrando a esta idea, que con los años y, con mucho amor, se le fue explicando, y poco a poco empecé a ampliar mucho más la historia y el contexto, para que ella lo fuera sintiendo cómodo”, precisó.

Pero ahora, su padre ya forma parte de la ecuación, pues fue el propio Jorge Salinas quien contó a la prensa que tiene contacto con Valentina y ella ha tenido la confianza de hablarle de situaciones tan importantes en su vida como lo es la relación con su primer novio. “Ya conocí a su novio, ya sé dónde estudia su novio, tengo mucha información que, evidentemente, no voy a compartir, pero trato de ser un padre comprensible y presente”, dijo a medios de comunicación en su arriba al Aeropuerto de la Ciudad de México.

Pero el acercamiento con Valentina no es el único que ha procurado; también contó que también ha estado en comunicación con la hija que tuvo con Adriana Cataño: Gabriela, que está a punto de llegar al altar. El actor tiene seis hijos: Gabriela Cataño, los mellizos Jorge y Santiago, Valentina, y los mellizos que tuvo con Elizabeth Álvarez, Máxima y León.