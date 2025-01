Andrea Noli celebra que Jorge Salinas se haya acercado a su hija Valentina, luego de mantenerse años ausente en la vida de su primogénita, y aunque no quiso entrar a detalles acerca de si el actor también se ha responsabilizado económicamente, destacó que el lazo entre los dos se está reconstruyendo paso a paso.

La famosa fue captada en las afueras de Televisa, en donde confió que forma parte del elenco de Chespirito: sin querer queriendo, en donde dará vida a la entrañable doña Clotilde, también conocida como la “Bruja del 71”, interpretada por la actriz española, nacionalizada mexicana, Angelines Fernández.

Emocionada por este proyecto, también aprovechó para aclarar que su hija Valentina no pasó las fiestas decembrinas con la familia de su padre. Sin embargo, no descarta que la joven acuda a algún evento de los Salinas Álvarez en el futuro, pues confirmó que su primogénita ya trata con el actor. No, no sé por qué salió eso, no es así, pero eventualmente y en algún momento podrá suceder”, aseveró.

Noli nunca negó que, entre sus más grandes anhelos, se encontrada que, en cierto momento, el padre de su hija, con quien no acabó en buenos términos, se acercara a Valentina, a la que nunca reconoció, pues era un deseo que la joven, de ahora 18 años, tuvo desde que era una niña. “Estoy muy contenta, es de las cosas que puedo celebrar, no puedo más que celebrar y agradecer que nos permitió cerrar un ciclo y abrir otro, que es una relación entre mi hija y la familia de su padre, con sus hermanos y todo, ha sido algo por lo que hemos trabajado durante todos estos años, yo, ella, Jorge y su familia por su lado, ha sido un extraordinario regalo y yo no puedo estar más que feliz”, declaró.

“Siempre lo deseé, eso fue algo que deseé desde el día uno y, cuando esas circunstancias no se dieron, me enfoqué a alimentar emocionalmente, y en todos los aspectos a mi hija, para cuando llegara el momento, si es que llegara, estuviera lista y así fue”, añadió.

Confió que, a estas alturas, la joven y su padre siguen en la etapa de reconstruir su relación, situación que ha ayudado a Valentina a sanar y encontrar respuestas a las interrogativas que la acompañaron mientras crecía. “Ellos ahora tienen su contacto, su comunicación; claramente poder cerrar el ciclo de una ausencia como tal, le cayó muy muy bien, lo ha tomado con mucho amor, con mucho cariño, están reconstruyendo su relación desde cero, todo se está construyendo, y me parece maravilloso”, consideró.

Noli no juzga a Salinas por haberse ausentado por tantos años, por lo que afirmó que no tiene nada que perdonar; también reconoció que la esposa actual del actor, Elizabeth Álvarez, ha sido la principal promotora de que su hija y el actor entablaran un vínculo. “Yo no tengo que perdonar, son circunstancias personales de cada quien, todos tenemos nuestras razones por las cuales tenemos o no nos atrevemos, para mí es un ciclo que se cierra y otro que se abre, y a mí lo que más me importa es ver a mi hija feliz y lo veo, (Elizabeth) ha sido fundamental, esto habla de que los años nos sientan bien, en el caso de todos nosotros creo que logramos avanzar, por el bien de nuestros hijos y nuestras familias, superar eso”, considera.

Lo que prefirió mantener de forma privada fue el acuerdo que tiene con Salinas, con respecto al apoyo económico para el desarrollo personal y escolar de Valentina, aunque sugirió que en el único ámbito que está haciéndose presente es términos de convivencia. “Son acuerdos que ya tenemos, que son internos, pero donde él sí está respondiendo muy bien, dándola la cara muy bien, es dándole a Valentina esa seguridad que ella necesita”, precisó.