Jorge Salinas presenta a su hijo

Jorge Salinas no llegó solo a la presentación de Matilda: el musical, lo hizo muy bien acompañado, y no de su esposa Elizabeth Álvarez, sino su hijo Santiago, quien fue presentado con la prensa y sorprendió con el enorme parecido que tiene con su padre.

Casi a la par de la estatura de Salinas, Santiago, de 21 años, y su papá, de 57, portaban traje color negro y a ambos los adornaba su sonrisa. Santiago reveló que se sentía muy cómodo junto a su papá, admitió que recientemente se volvió muy viral en Perú, donde vivía y sorpresivamente para él, también en México, donde busca darse a conocer, abrirse puertas en el modelaje y llegar, dijo, a la cima. “Me emociona este camino que estoy emprendiendo, veremos qué nos depara el futuro”, expresó.

Anécdota

Santiago, quien no se cierra a emprender un camino artístico, admitió que está muy orgulloso de su padre, a quien calificó como un tipazo; compartió que cuando era niño lo acompañaba a grabar, y en una ocasión se llevó tremendo susto cuando pensó que lo habían herido. “Estoy orgullosísimo de mi padre. Mi padre es un tipazo, lo veía desde chiquito”, expresó. Además, contó que una vez, cuando era un niño, su papá lo llevó a ver Aventurera y se asustó porque le dispararon. Salinas agregó que su hijo fue con Eduardo Santamarina a reclamarle por el disparo.

Cuando a Jorge le preguntaron qué consejos le daba a su hijo, Salinas expresó que en todo lo que se hace debe haber compromiso contigo mismo, se tiene que aprovechar el tiempo y hacer lo que se tenga que hacer para que las cosas salgan bien. Y finalmente agregó: “El talento sin disciplina de nada sirve”.

Familia

Santiago, quien ya incursionó en el modelaje, tiene un gemelo llamado Jorge Emilio, ambos fruto de la relación del actor con Fátima Boggio. Salinas tiene un total de seis hijos, de sus relaciones con cuatro mujeres diferentes.

Con Adriana Cataño tuvo a su primogénita, Gabriella Cataño (nacida en 1995). De su matrimonio con Fátima Boggio nacieron los mellizos Santiago y Jorge Emilio (2004). Con Andrea Noli tuvo a Valentina (2006), a quien el actor reconoció públicamente en 2022, luego de años de distanciamiento.