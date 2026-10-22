Jorge y Josi descartan limitar contacto

Luego de que un fan tocara de forma indebida al cantante Josi Cuen, el vocalista del género de la banda dio a conocer que descartó tomar medidas legales contra quien lo acosó sexualmente.

Cuen y Jorge Medina, su compañero de escenario en la gira Siempre Juntos, coincidieron en que, si esto hubiera pasado en Estados Unidos, esa persona hubiera ido a la cárcel con cargos de abuso sexual.

Al cuestionarlos si por esa acción limitarán el contacto del público con los vocalistas, Cuen indicó que los fans y ellos estarán siempre juntos. “El público no tiene la culpa, es de quien lo hizo. Se pudo dar el paso legal, los abogados nos pidieron accionar, pero no veo necesidad. Si hubiese sido una mujer, imagínense. En Estados Unidos esa acción es cárcel por abuso sexual. Estoy tranquilo”, indicó el intérprete de “La llamada de mi ex”.

Próxima cita

Por su parte, Jorge Medina confirmó la presentación que tendrán el 13 de febrero de 2027, fecha en la que llegará Siempre Juntos a la Plaza México en la capital del país.

Pero esa no es la única sorpresa para los fans ya que los cantantes confirmaron que su próxima producción será un parteaguas en su carrera con un estilo que va a sorprender y, como adelanto, confirmaron el dueto que hicieron con Ricardo Montaner en el tema “Clases de amor”, escrito por el propio Montaner en colaboración con Horacio Palencia, Édgar Barrera y Nathan Galante.

Incluso, volvieron hacer un llamado a Luis Miguel para cantar juntos.