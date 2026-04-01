Jorge y Marichelo, en problemas

Jorge D’Alessio es claro y expresa que no piensa hablar de su vida privada. Sin embargo, al ser cuestionado acerca de los rumores que sugieren que enfrenta una crisis matrimonial con Marichelo, el cantante se limitó a expresar que su corazón se encuentra bien, pero también reconoció que atraviesa “un momento complicado”.

Hace unos días, comenzó a circular el trascendido de que, aparentemente, el hijo de la “Leona Dormida” y Marichelo estarían distanciados, esto luego de que algunos fans de la pareja se percataran no sólo de que ella borró fotografías de su perfil, en las que él aparece, sino que dejó de seguirlo en redes, tanto a él como a su grupo de covers, Matute.

Fue entonces que Venga la alegría buscó a D’Alessio, luego de la actuación de este y su banda en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Y, aunque Jorge reconoció que se enfrenta a un momento difícil, en temas sentimentales, también aclaró que no piensa dar explicaciones ni ahondar en lo que sucede en su vida privada, argumentando que no es su costumbre y que, a estas alturas, no comenzará a compartir nada relacionado con su intimidad.

Evade ventilar su vida privada

“(Mi corazón) está tranquilo, pasando por un momento complicado, pero tranquilo. ¿Alguna vez me han visto hablar de mi vida personal?, ¿Ustedes creen que lo voy a hacer? No tengo ninguna necesidad de darles una explicación, ni a sus programas, ni a ustedes ni a nadie; la única explicación que debe dar un artista al público es entregarse y dar un show de primera, nunca he hablado de mi vida personal, no lo voy a hacer”, indicó.

Este fin de semana, la familia de Marichelo celebró a su madre, doña Tysha Portilla. El músico no estuvo en el festejo, debido a sus compromisos laborares. Jorge y Marichelo se conocen desde que eran prácticamente unos niños, como contó hace años, el cantante en una entrevista a Imagen Televisión. Fue, de hecho, Angélica Vale por quien se conocieron, debido a que ella era una amiga en común.