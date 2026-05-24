Jorge y Marichelo no regresaron

Marichelo recurrió a sus historias de Instagram para aclarar los rumores sobre una supuesta reconciliación con Jorge D’Alessio, luego de que el cantante compartiera un mensaje que hizo pensar a muchos que la expareja estaba dándose una nueva oportunidad.

Las especulaciones comenzaron cuando el integrante de Matute publicó una fotografía acompañada de un emotivo mensaje en el que recordó el aniversario de bodas que habría celebrado con su esposa. “Hoy he decidido renacer. Hoy, el día que cumplimos 15 años de casados, hoy vengo a ‘constelar’ por primera vez; de hecho, quien me trajo fue ella y está aquí, conmigo. Gracias, Marichelo, el amor es para siempre, de tu mano”, escribió el cantante en sus historias de Instagram.

Tras la publicación, Marichelo se pronunció para evitar que continuaran las especulaciones sobre una posible reconciliación.

Sin nuevas oportunidades

La actriz fue contundente al negar que haya retomado su relación con el padre de sus hijos. “Y no, les aclaro, Jorge y yo no regresamos. Y yo le pedí a Jorge que hoy, la fecha que sería nuestro aniversario, que por favor viniera, porque creo que todas las mujeres tenemos que pensar igual”, aseveró.