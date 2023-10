José Alfredo Jiménez, homenajeado

Con un programa, cuya primera parte está dedicada a la ópera y la música clásica; y la segunda, a las canciones inolvidables de José Alfredo Jiménez, en el marco de su 50º aniversario luctuoso, el tenor originario de Sonora Arturo Chacón se presentó en el teatro Juárez de Guanajuato, como parte del Festival Internacional Cervantino, y retomó canciones de su primer disco solista, Arturo Chacón le canta a México.

“Hay seis temas que no he grabado de José Alfredo Jiménez y me gustaría hacerlo. Esto me da una idea de un próximo disco”, afirmó Chacón, en entrevista. “Con Roberto Berrocal, mi pianista en Miami, hemos estado trabajando en qué canciones se escucharán mejor con el piano clásico. Es la primera vez que Roberto y yo trabajamos en México. Tenemos varios meses trabajando”.

La primera parte del concierto, abunda, música italiana, música alemana, música española y ópera italiana. Y en la segunda, “Caminos de Guanajuato”, “Si nos dejan”, “La enorme distancia”, “Ella”, “La media vuelta”, “El jinete”, “Pa’todo el año”, “El rey”, entre otros temas.

Como en casi todos los casos musicales, continúa, Berrocal y él trabajaron juntos por coincidencia; se conocieron y Chacón notó su talento y sensibilidad como intérprete. Ese fue el germen de sus colaboraciones: un encuentro en Miami hace 15 años y un trabajo conjunto y eventual, al inicio.

“Su entrenamiento original es en la música clásica, con el tiempo él también se empezó a dedicar a producir cosas más populares, de música latina o en inglés. Empezamos a experimentar en los conciertos, a poner tangos, de repente, o canciones muy mexicanas, con el estilo que vamos a usar ahora con José Alfredo. Es una relación que se ha desarrollado a través de los años. Hemos aprendido juntos lo que le gusta al público y lo que no”, detalló.

“Así que tenemos un repertorio bonito y entrañable. José Alfredo Jiménez hizo algo que no creo que sea posible en estos tiempos, salvo que llegara alguien con ese carisma y esa manera de entender la vida como él. Con la rapidez que se está moviendo el mundo ahora, habría muy poca gente con la capacidad de entender el sentimiento humano como lo hizo José Alfredo. En mi casa, él sonaba cada semana en las fiestas de mis abuelos, todo mundo las cantaba, todo mundo las escuchaba, era parte de nuestra sociedad, de nuestra educación”, refirió.

Chacón procede, entonces, a enlistar a sus artistas favoritos, su canon privado: Roberto Cantoral y Armando Manzanero, entendieron un sentimiento, en otra generación y otro estilo, separados por 10 o 15 años entre ambos, quizá: “Agustín Lara estaría en el centro. También pondría a María Grever, que obtuvo premios internacionales clásicos y también hizo canciones clásicas muy populares, al estilo de Agustín Lara. Otro nombre que no puedo omitir es Tata Nacho. De los actuales, Martín Urieta, que aún vive, y de los más actuales, a Fato, compositor, entre muchas otras piezas, de ‘Por mujeres como tú’. Y un poco más cerca, tal vez los chicos de Sin Bandera, Noel Schajris y el mexicano Leonel García. Me gusta Reik, que creo que también tiene música bonita que se apega más a la poesía de la vieja escuela que a ritmos que suenan ahora por todos lados”.

Uno de sus boleros favoritos es “Solamente una vez”; puede ser trillado, se hace mucho, dice, pero intento cantarlo siempre como si fuera la primera vez, “solamente una vez”, valga la redundancia. Chacón termina con una anécdota sobre los escenarios internacionales donde ha podido presentarse: su esposa es griega y lo llenó de emoción poder presentarse ante la reina Sofía de España, quien también es griega.

“Llegó mi esposa, hablaron en griego. Le dio mucho gusto. Tengo grabada esa imagen en la mente como si fuera un video. Fue una conexión emocional muy bonita. A los padres de mi esposa les dio mucho orgullo que pudiera estar con la Reina”, relató.