José Alfredo y las canciones de Lucha

José Alfredo Jiménez tuvo varias musas a lo largo de su vida; distintas mujeres lo inspiraron para escribir varios de sus éxitos musicales, incluido sus dos amores Paloma Gálvez y Alicia Juárez.

Sin embargo, la cantante Lucha Villa también lo habría inspirado para escribir “Amanecí entre tus brazos”, y aunque no fueron pareja, la cantante sentía algo muy especial por él y fue su defensora después de que el intérprete murió el 23 de noviembre de 1973.

El nacimiento de una estrella

José Alfredo manifestó su vocación por el canto, su amor por la música y su facilidad para componer a muy temprana edad, nació el 19 de enero de 1926, y aunque murió joven, a los 47 años, creó 280 temas que fueron interpretados por voces magistrales como la de Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Antonio Aguilar, Javier Solís, y Lucha Villa.

Lucha Villa y José Alfredo cantaron juntos en televisión temas de la creación del cantante como “Si nos dejan”, “A pesar de la enorme distancia”, “Que se me acabe la vida”, “Cuando nadie te quiera”, “Cuatro copas”, “Las ciudades”, “El siete mares” y “Pa’ todo el año”, este último interpretado en la explanada del estadio Azteca en 1969.

Fueron interpretaciones llenas de sentimiento, admiración mutua y una gran complicidad, para muchos, las miradas entre ellos revelaron sentimientos que iban más allá de una amistad, fue en una charla con el periodista Guillermo Pérez Verduzco, 10 años después de la muerte del compositor, cuando Lucha fue cuestionada sobre si estuvo enamorada de él.

Un largo silencio reflexivo antecedió la respuesta de la cantante, para después responder: “¿Qué le diré? Yo creo que sigo enamorada de él”, e intentó explicar su sentir con dos canciones, primero con “La mano de Dios”, y después dijo que creía seguir enamorada de él.