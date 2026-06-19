José Ángel Bichir, un milagro

Hace tres meses el actor José Ángel Bichir preocupó a propios y extraños cuando se dio a conocer que había caído accidentalmente de un tercer piso, pero según palabras de su tío Bruno Bichir, al día de hoy él se encuentra perfectamente bien y hasta considera que fue un milagro lo que sucedió. “Bendito Dios, está muy bien, no darían crédito si lo vieran, hemos ido a comer y todo, porque no es que esté enclaustrado, es increíble, es un milagro. ¿Cómo no creer en los milagros con esto? Ese muchacho está entero, me veo peor yo después de un catarro. A ver cuánto le dura y cuánto les dura a todos, porque no la tenemos comprada, pero de momento la libró increíble”, expresó Bruno Bichir.

Así que como hombre de fe que dice ser, Bruno Bichir cree que lo que está sucediendo con la familia es un milagro, porque también su madre la actriz Maricruz Nájera, a sus 85 años y después de un problema con su cadera, goza de salud y puede moverse por su casa sin ayuda; y él también agradeció el estar con trabajo al formar parte de la puesta en escena Réquiem, donde da vida a un sacerdote, lo cual no cree que sea casualidad. “Por algo me llega, porque creo en los milagros, básicamente no podría ser creador si no creyera, desde mi punto de vista, porque debo creer en lo que digo al salir a escena, porque mi labor es emocionar al público, pero también hacerlo reflexionar, dudar, enojarse, provocarlo y hasta perturbarlo”, expresó Bruno Bichir.