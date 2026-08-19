José Ángel Bichir vuelve a la pantalla

A José Ángel Bichir no le gusta el terror, de hecho, pasa de largo cuando se trata de ver las películas de ese género, pero ahora será ese cine el que lo regrese al ojo público tras haber pasado una crisis de salud en marzo pasado.

Mañana el actor se verá en la pantalla grande con Casa 12, cinta de género, en el marco de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, con una función que se ofrecerá en la Cineteca del Centro Nacional de las Artes.

En la película de Carlos Poblano, José Ángel da vida a un diseñador de audio encerrado en su casa tras una lesión y, a través de la ventana, espía la relación violenta de una pareja, al punto de obsesionarse. “Una curiosidad de este universo interesante es que no me gusta verlo como espectador (al terror), no lo veo, es un género que me pasa de largo; la verdad, me da mucha simpatía que termino haciéndolo varias veces y lo respeto, obviamente, y me encanta la gente que disfruta enormemente de verlo”, dice el actor en entrevista virtual.

Amor a primera vista

“(De ‘Casa 12’) me gustó el guion, me llamó la atención de lo que hablan y que emulara de cierta manera a La ventana indiscreta de Hitchcock y siempre se antoja, uno ha soñado hacer ese cine que hicieron los grandes directores”, apunta.

Luego de Macabro, su trabajo seguirá con un corto llamado El viaje de Luciano, inspirado en la Divina Comedia, realizado en 2025 y que competirá en el Shorts México en septiembre.

En el corto, interpreta a un padre que recibe la noticia de que su hijo recién nacido tiene problemas y es ayudado por una misteriosa mujer.

El actor de 38 años comparte que espera pronto regresar a los sets con una película en que compartiría créditos con Naian González Norvind (Corina y Las locuras).

“Esperemos que sí, que sea muy pronto y sea con algo significativo, algo que eleve este regreso. Estoy esperando que el gobierno apoye con el Eficine (estímulo fiscal) a esta productora con un guion que me gustó mucho”, dice brevemente Bichir, quien debutó a los 15 años de edad en la cinta Mónica y el profesor.

¿Esquelético?

Casa 12, que llega al festival Macabro, se filmó en Oaxaca y cuenta con la actuación de Helena Puig (Umheimlich) y Mikael Lacko (Dinastía Casillas). El director Carlos Poblano recuerda de que José Ángel Bichir no se salía del papel ni siquiera cuando cortaban escena y estaban en descanso. “Estaba esquelético, pero muy en el personaje, se encerraba y casi no hablaba con nadie y no por mamón, sino porque estaba en el papel, además, por traer una pierna de yeso falsa lo traía atareado”, comenta el realizador.

A pregunta expresa, José Ángel refiere que siempre se ha entregado a los personajes, aunque por supuesto también le gusta pasarla bien. “Mucho fue por el cómo se hizo la película, de las circunstancias técnicas y de todo tipo por la locación, (pues) donde dormíamos, donde vivíamos, estaba al lado del set, entonces vivía como el personaje y se generó una cosa quizá demasiado intensa”, dijo.