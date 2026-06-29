José Ángel Bichir vuelve a redes

A poco más de tres meses de su caída desde un tercer piso que le ocasionó fracturas, el actor José Ángel Bichir regresó a sus redes sociales con un mensaje que ha hecho a la comunidad artística sumarse a ello. “Gracias”, escribió el sobrino de los también actores Bruno y Demian Bichir, acompañado de emojis de estrellas y manos en señal de agradecimiento.

Rápidamente colegas de José Ángel, como Armando Hernández, Giovanna Zacarías, Fernando Bonilla y Alfonso Dosal dejaron mensajes de apoyo en la cuenta de Instagram. “Venga, mijo, con todo. Te amo, bro”, escribió Hernández. “Te queremos, Bichirito”, abundó Zacarías. “Fuerte abrazo, carnalito”, agregó Bonilla.

El pasado 13 de marzo, el actor de Jirón de niebla y Sexo, pudor y lágrimas 2 cayó del tercer piso de un edificio de departamentos de la colonia Narvarte en la Ciudad de México.

Fractura en el rostro, contusiones y trauma abdominal fue el reporte médico, mientras que la familia emitió un comunicado en el que sugirió que todo había sido por una crisis de salud mental.