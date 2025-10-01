José Antonio cumplió 1 año

Una divertida piñata vivió el pequeño José Antonio con motivo de su primer cumpleaños. La temática elegida fue la de La Granja de Zenón, que lleno de color y alegría la celebración. Sus familiares y amiguitos lo acompañaron para disfrutar de juegos, dulces, sorpresas y un ambiente muy especial preparado para festejar a lo grande. Entre risas y abrazos, todos entonaron “Las mañanitas” y compartieron la emoción de su primer año lleno de amor y bendiciones