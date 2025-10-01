﻿﻿
SÍGUENOS
GenteSociales

José Antonio cumplió 1 año

Octubre 01 del 2025
José Antonio cumplió 1 añoEn compan~i´a de su papa´s Karla y Juan Antonio
José Antonio cumplió 1 añoAlfonso con sus papis
José Antonio cumplió 1 añoSus seres queridos lo acompañaron en ese día tan especial

Una divertida piñata vivió el pequeño José Antonio con motivo de su primer cumpleaños. La temática elegida fue la de La Granja de Zenón, que lleno de color y alegría la celebración. Sus familiares y amiguitos lo acompañaron para disfrutar de juegos, dulces, sorpresas y un ambiente muy especial preparado para festejar a lo grande. Entre risas y abrazos, todos entonaron “Las mañanitas” y compartieron la emoción de su primer año lleno de amor y bendiciones

﻿