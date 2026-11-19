Con 92 años cumplidos, 60 de carrera y con propuestas para trabajar en cine y televisión, José Carlos Ruiz confiesa que hay momentos en los que contempla el retiro.

Su condición física, reconoce, lo hace pensar dos veces antes de aceptar un nuevo proyecto. “Afortunadamente he tenido un par de ofertas para cine, pero no quise entrar porque ya no me siento muy bien físicamente. El papel era muy complicado, de noche, en Xochimilco, ahí por las chinampas, y no, no, no lo quise hacer”, dice.

El actor explica que, aunque mentalmente se siente bien, considera que ya no tiene la suficiente fuerza para continuar con el ritmo de trabajo que llevaba cuando participaba antes. “Son 92 años de edad, hija. Aunque tengo claridad en mi mente y aún puedo caminar por mí mismo, pero ya no es lo mismo”, refiere.

Además de disfrutar del cine de la Época de Oro, escribe poesía y encuentra en las letras una manera de llenar el espacio que ha dejado la actuación. No descarta volver a trabajar si aparece un personaje que no implique un esfuerzo físico considerable.

Condecoraciones

José Carlos Ruiz ha ganado seis premios Ariel, tres Diosas de Plata, galardones en Colombia y Brasil, una mención honorífica en Francia, un Mayahuel de Plata y un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, además de un libro bilingüe que reúne su historia.

Sobre cómo le gustaría ser recordado, el actor de filmes como El Apando y telenovelas como El carruaje responde con humor e imaginación: “Quisiera que me amarraran a la cola de un avión, volar por el cielo y desaparecer en un ‘fade out’ muy cinematográfico, acompañado de una sola palabra: ‘Fin’”.

Satisfecho de sus logros, dice que no necesita grandes homenajes ni reflectores. Para él, la mejor manera de celebrar su cumpleaños es estar con una familia a la que considera su estructura y su soporte.