José Eduardo atraviesa un mal momento

El matrimonio de José Eduardo Derbez y Paola Dalay ha ganado los titulares, luego de que la influencer dejara ver que no atraviesan un buen momento e incluso dio pie a que se especulara que están separados.

La creadora de contenido Chamonic afirmó que hay señales de que Dalay y Derbez están distanciados, ya que Paola habría eliminado fotografías de sus redes en las que aparecía con su pareja; asimismo, ha compartido imágenes en las que se le ve desayunando sola e, incluso, cuando hace lives o videos y sus seguidores preguntan por José Eduardo, ella evita responder.

Tercera en discordia

Chamonic reveló también que Paola habría tomado estas acciones debido a que presuntamente hay una tercera persona que estaría interviniendo en su unión, y sería la colaboradora que participa en el programa Mixologando, proyecto del actor.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzaron su relación en 2020, luego de conocerse a través de redes sociales. Con el paso de los años, consolidaron su romance. En 2024 anunciaron la llegada de su primera hija Tessa. Hasta hace unos días, ambos compartían momentos de su vida como pareja y padres.