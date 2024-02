José Eduardo Derbez y Paola Dalay fueron invitados al programa Despierta América para hablar de su próximo debut como padres, después de confirmar la noticia de que tienen cuatro meses de embarazados y tienen mucho miedo.

Respecto a cómo se encuentran luego de confirmar que agrandarán la familia, Paola dijo: “Muy feliz, muy nerviosa, emocionada y con miedo también”. Por su parte, Derbez agregó: “Pero mucho, sí hay mucho miedo”.

No obstante, la pareja contó el momento en que confirmaron la noticia. “Se hace la prueba y la deja en el baño. Entonces, yo entré después”, narró José Eduardo. Posteriormente, Dalay agregó: “Él me dijo, yo la quiero ver primero, y no supo leerla”.

Al respecto de quién fue la primera persona que se enteró, el conductor confesó: “Mi ‘manager’ y mi hermano Vadhir”.