José Eduardo Derbez regresa al teatro

José Eduardo Derbez continúa consolidando su trayectoria y, una vez más, regresa al teatro con la puesta en escena La Clase, proyecto al que vuelve por segunda ocasión. Esta divertida comedia inicia una nueva y corta temporada de 12 semanas en la Ciudad de México a partir de este sábado 26 de septiembre de 2026.

La obra presenta la historia de Lalo (José Eduardo Derbez), un hombre recién divorciado que busca reincorporarse al mundo de las citas mediante lecciones de seducción impartidas por un autodenominado gurú del amor.

A partir de ahí, se desencadenan una serie de divertidas situaciones en las que nada es lo que parece. En la puesta en escena también participan Víctor González y Miguel Burra. La clase se presentará en el teatro Xola, los sábados y domingos, bajo la producción de Xavier López Miranda.