José Eduardo pide parar el odio

José Eduardo Derbez asegura que está tranquilo luego de hacer pública su separación de Paola Dalay, con quien estuvo siete años y tuvo a su hija Tessa, el actor reiteró que la decisión de no seguir juntos como pareja se tomó desde hace tiempo, fue una tema hablado, así como el acercamiento romántico de Paola con el futbolista César Romo, del cual, dice, ya estaba enterado.

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez está haciendo efectivo lo que recientemente dijo en un podcast, que nunca iba a hablar mal de Paola por el simple hecho de lo que vivieron juntos y porque es la madre de su hija, así que ante las preguntas de la prensa sobre ella, José Eduardo dijo: “Fueron 7 años maravillosos, no tengo nada malo que hablar de ella; no hay manera, es la mamá de mi hija”.

Comunican su separación

El fin de semana, la ahora expareja hizo oficial su separación a través de un video que compartieron en redes sociales, donde el tema que más dio de qué hablar fue una fotografía que la misma Paola compartió ese mismo día en sus redes con el futbolista César Romo.

Se habló entonces de infidelidad por parte de Paola, sin embargo, José Eduardo dijo que al ser ella libre, puede hacer lo que quiera. “Era una decisión tomada desde hace mucho, ella puede hacer su vida y ya”, expresó.

Acerca de su opinión sobre su nuevo ligue, el futbolista, respondió muy a su estilo: “A mí me interesa que ella esté feliz”.

Alto a los ataques

El actor de 34 años tachó a las redes sociales de “crueles” y “despiadadas”, consideró que se inventan unas historias que nada tienen que ver con la realidad. Aprovechó para pedir un alto al hate (odio) que le han tirado a Paola, y agregó que en su familia hay apoyo y cariño, y que no lo han cuestionado sobre el momento personal que vive.

Puntualizó que “no van por ahí” lo que se dice sobre la supuesta infidelidad por parte de ella, a quien calificó de se runa una excelente madre; además, fue claro en decir que ambos tienen la mismas responsabilidades como padres.

José Eduardo cerró con una petición: “Esperemos que ya baje el ‘hate’ a todo esto porque no está padre para ella ni para nadie”.