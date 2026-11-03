José Eduardo y Paola, separados

Después de varias semanas de rumores y especulaciones, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron el final de su relación sentimental.

A través de un video publicado en Instagram, la pareja anunció que decidió tomar caminos separados, luego de varios años juntos y una hija en común, Tessa.

Fue Paola quien comenzó la grabación para explicar que la decisión no era reciente, pero que todavía no encontraban el momento ni la manera de compartirla con sus seguidores. “Queremos compartirles algo que decidimos desde hace un tiempo, pero no estábamos listos para decirles”, expresó.

Sin saber como actuar

Por su parte, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo reconoció que ni siquiera ellos tenían claro cómo abordar públicamente la ruptura. “Si no lo habíamos dicho antes era porque tampoco sabíamos cómo decirlo, ni nosotros sabíamos qué onda”, comentó. “Nada más para hacerlo oficial de que ya no estamos juntos”.

Aunque el romance llegó a su fin, ambos aseguraron que la separación se dio en buenos términos y que el cariño permanece, especialmente por la hija que tienen en común. “Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, señaló José Eduardo. Asimismo, el actor dejó claro que continuará presente en la vida de la pequeña: “Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”.

Paola, por su parte, adelantó que no será extraño encontrarlos juntos en algunas ocasiones.