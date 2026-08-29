José Eduardo y Paola siguen juntos

Acompañado de su esposa Paola Dalay y sonriente con todo el mundo fue como llegó el actor José Eduardo Derbez a la premier de la serie Hotel todo incluido, la cual se llevó a cabo en un cine de Polanco; zanjando de esta manera los rumores de separación. “Me fui de nuevo a Bilbao a grabar ahora una película, entonces muchas veces no podemos estar juntos, pero siempre nos hemos apoyado en nuestras carreras, pero todo está muy bien”, declaró José Eduardo durante su paso por la alfombra roja.

Personaje

En esta ocasión José Eduardo da vida a Sebastián, un joven cuyo mayor sueño siempre ha sido convertirse en “el mejor gerente”. Cuando recibe la oportunidad de dirigir el Hotel Amalaya del Río, finalmente puede demostrar todo su talento.

Lo que encuentra es un hotel lleno de encanto, huéspedes inolvidables y un peculiar equipo de colaboradores que pronto se convertirá en parte esencial de su nueva aventura, entre ellos está Marcela (Sofía Castro), una eficiente y valiente trabajadora que se convertirá en su principal aliada. Hasta que conoce a Nina (Ximena Lecuona), una niña vestida de hada que posee un increíble poder: cumplir deseos.

“Se van a divertir mucho, se van a reír demasiado, tiene mucho mensaje pero también es muy familiar, les va a gustar mucho. Mi personaje es un gerente que intenta dar todo por su trabajo y por el hotel, pero las cosas no le salen como lo esperaba y eso genera la comedia instantánea”, dijo José Eduardo.

Acompañante

La coestrella de esta historia, Sofía Castro, llegó con su padre, el productor José Alberto Castro, sus hermanas Fernanda y Regina, y su esposo Pablo Bernot; por lo que se dijo feliz y afortunada por contar con ellos en los momentos especiales como este. “Estoy muy feliz y es un gran regalo que hayan podido estar conmigo, que me estén apoyando, eso para mí es muy importante”, declaró Sofía.

Esta es la primera vez que Sofía incursiona en la comedia, al dar vida a la despistada Marcela, una recepcionista que se convierte en la mano derecha del protagonista, logrando una gran química con José Eduardo. “La verdad estoy nerviosa y con muchas ganas de que ya me vean en otro género que nunca había hecho, que es la comedia, me tiene muy emocionada el haber podido experimentar ahora en esta área, y de la mano de Pitipol Ibarra que es un extraordinario director, la verdad es que estoy muy orgullosa”, dijo Sofía.

Aunque la comedia es un género complejo y que desafió su experiencia, según dijo Sofía, también fue algo que disfrutó mucho y hasta el momento ha recibido muy buenos comentarios por parte de la prensa que ya tuvo la oportunidad de verla. “Me la he vivido llorando desde que inicié mi carrera, así que ahora está bueno reírme”, comentó Castro.

También estuvieron presentes el director Pitipol Ibarra, Ricardo Fastlicht, Luz Aldan, Regina Pavón, Miguel Brocca y Harold Azuara, quienes forman parte de Hotel todo incluido, que se encuentra disponible en Vix.