Imelda Garza revela que su hijo, el pequeño José Julián, fue testigo de los golpes que Marco Chacón habría propinado, presuntamente, a su esposo Julián Figueroa, motivo por el que la joven emprendió una denuncia en contra del esposo de Maribel Guardia.

Hace un par de días, el representante legal de la actriz, el abogado Antonio Lozano Gracia dijo que su clienta le había dado a conocer algunos de los pormenores con respecto a cómo era vivir en la casa de su suegra.

El licenciado habló del control absoluto que Chacón, el esposo de Maribel, habría ejercido entre todos los integrantes del hogar, incluido Julián Figueroa (QEPD), el hijo de la actriz, quien perdió la vida el 9 de abril del 2023. “Es una narración que nos hace muy vívidamente Imelda, es una situación que, lamentablemente, se genera por una realidad donde hay un control absoluto sobre sus vidas”, dijo ante los medios.

La prensa buscó a Imelda para cuestionarla acerca de las recientes declaraciones de su abogado, para conocer la veracidad de los acontecimientos y, firme, la joven respaldó las palabras de Lozano Gracia, al confirmar que, aparentemente, Chacón había agredido a su esposo.

Agregó que tanto ella como su menor hijo fueron testigos de la agresión: “Sí, sí estuve presente, también estuvo presente José Julián, estuvimos la familia”, expresó. Aunque reconoció que el desencuentro sí sucedió, no quiso ahondar en los hechos, debido a que indicó que era un asunto familiar que no debía ser ventilado públicamente y que, además, ya forma parte del testimonio que presentó frente a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se lleva el caso. “Es una situación, que sí va a estar dentro del tema legal, pero no voy a tocar el tema por fuera porque, al final, es algo que pasó en familia y sí fue algo muy delicado”, afirma.

Maribel Guardia fue captada en su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue cuestionaba por la prensa acerca de qué tan verosímil era la versión de Imelda con respecto a que, Marco Chacón, habría violentado físicamente a Julián.

La actriz negó todo tipo de comportamiento agresivo de su esposo, pues también desmintió que él la haya maltratado a lo largo de su matrimonio. “¿Mi marido?”, dijo entre risas. “Híjole, mi marido lo único que ha hecho es darte amor, preocuparse por mí, cuidarme, es un hombre extraordinario y, la verdad, me ha hecho la mujer más feliz del mundo y agradecida eternamente por lo amoroso que fue con mi hijo Julián”.