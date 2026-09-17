José Luis Martínez, tributo a un maestro

Para el periodista, editor y escritor José Luis Martínez S. (Ciudad de México, 1955), que recibirá el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) de este año, hay dos cuestiones fundamentales en el quehacer periodístico: la primera es la vocación; la segunda, la necesidad de que aquellos con más experiencia ayuden a formar a las nuevas generaciones.

Los reporteros de otra generación, afirmó el autor de La vieja guardia. Protagonistas del periodismo mexicano, se formaron con “gente absolutamente experimentada que hacía que uno volviera a cruzar la carrera de periodismo, pero ya en la práctica. Veo, lamentablemente, una ausencia de personas que formen hoy a los jóvenes. Y los jóvenes son el futuro de este oficio. Sin ellos no hay más alternativas de mejoramiento”, señala Martínez, quien actualmente dirige el suplemento Laberinto de Milenio. Poder sobrevivir en el mundo periodístico —continúa— es una cuestión de dedicación y capacidad: “Todos aspiramos a vivir con el mayor decoro de nuestro trabajo, pero eso no llega de la noche a la mañana. Eso significa un trabajo permanente; es decir, este es un oficio de 24/7, uno sueña el periodismo. Es importante la calidad en este oficio, pero también la dedicación y la disciplina”, señala.

Cualidades

Afirma que el esfuerzo y el carácter acaban imponiéndose a final de cuentas, salvo excepciones donde algo falla: “No creo que este sea un oficio para gente que no sepa ser audaz. Me refiero a la gente que con su trabajo va proponiendo cosas cada vez más audaces e imaginativas. Hay muchas carencias, quizá, en el oficio, pero no veo que falten oportunidades para quienes tienen la decisión de ejercer realmente este oficio, que es una vocación”.

Martínez, que recibirá el homenaje el 6 de diciembre en el auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara, recuerda a Benítez, con quien colaboró en un par de ocasiones para La Jornada Semanal, último suplemento que dirigió: “Él anticipa muchas cosas. Ahora se habla, por ejemplo, del periodismo narrativo y del nuevo periodismo estadounidense, lo cual me parece bien, pero todo eso Benítez ya lo había practicado. Él decía que el buen periodismo exige escribir bien y deprisa”.

Pacheco, Poniatowska, Monsiváis, Batis, Villoro, Malvido e Iturbide son algunos homenajeados en ediciones anteriores.