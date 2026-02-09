José Manuel Figueroa no aclara chismes

Un audio atribuido a Imelda Garza Tuñón circula en redes con delicadas acusaciones que atentan contra la familia Figueroa.

Luego de que Imelda Tuñón señaló a Marco Chacón de, supuestamente, suministrarle una sustancia a su esposo Julián Figueroa antes de su deceso, se filtró un audio en el que la misma persona acusa a José Manuel Figueroa de presunto abuso sexual en contra del fallecido cantante.

El material que se habría reproducido en la transmisión en vivo del programa de Gustavo Adolfo Infante en Youtube, fue eliminado tras el escándalo que se desató.

Las supuestas acusaciones de Imelda, quien en un video asegura que José Manuel abusó sexualmente de su hermano, cuando este tenía 6 años de edad, desataron controversia en redes y provocaron que revivieran las especulaciones sobre la mala relación familiar entre los hermanos Figueroa y Maribel Guardia.

Interceptado

Tras el escándalo que se desató, el programa En Shock buscó al intérprete de regional mexicano para que compartiera su opinión. “Muchas gracias por el interés, pero la verdad estar aclarando chismes en tu programa, no creo que me beneficie ni a vender boletos ni a vender discos. La verdad, pues no me interesa, no me interesa hablar del tema. Si es necesario, pues sí, a lo mejor procedo legalmente”, comentó. Lo que dejó abierta la posibilidad de entablar una denuncia contra Imelda Garza Tuñón, si sus abogados se lo aconsejan.

Por su parte, un día después de haberse dado a conocer el video, Imelda se deslindó del material y aseguró que ella no filtró nada y que pudo haber sido creado con inteligencia artificial.