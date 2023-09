José Manuel niega ser violento

Después de que la presentadora de televisión y exreina de belleza Alicia Machado acusó a José Manuel Figueroa de haberla golpeado, el artista se defendió en una entrevista en vivo, en el programa Sale el sol.

Ante la historia que relató Alicia Machado sobre haber sido golpeada, el día de su cumpleaños, por José Manuel Figueroa, tras preguntarle cómo iban a celebrar la fecha. El artista explicó su versión; incluso, mencionó a dos presuntos testigos: Ricardo Tinajero y Antonio Arciniega, quienes habrían trabajado con la celebridad con los títulos de relaciones públicas y representación.

Según lo que contó José Manuel Figueroa, todo habría comenzado por un ataque de celos de su entonces pareja Alicia Machado. De hecho, él la acusa de golpearlo, mientras le planeaba la fiesta de cumpleaños. “Yo con ellos empezamos a celebrar o a planear la fiesta sorpresa donde se enojó, se puso celosa de que estaba yo ‘sospechoso’ hablando por teléfono, me dio un reversazo. Cancelé, la fiesta sorpresa. Cuando se enteró, y habló con Ricardo y Toño Arciniega, se percató que de que sí, efectivamente, yo no estaba hablando con chicas, ni planeando una salida sospechosa”, dijo.

De acuerdo con lo revelado, José Manuel Figueroa quería cancelar la fiesta después de un supuesto ataque de celos y golpes recibidos de Alicia, pero decidió continuar con el evento, el cual se celebró en su propiedad. Sin embargo, al otro día, el compositor rompió con la exreina de belleza y le pidió que se fuera de su casa.

“Me pidió, me rogó que se hiciera la fiesta. Yo dije que no podía haber ese tipo de violencias en la relación porque era empezar a faltar el respeto de una forma muy grave. Decidí celebrar la fiesta, hay fotos del evento, de que estuvimos ahí. La pasamos fenomenal, pero al día siguiente, cuando se despertó, quería hacer el desayuno, simplemente le pedí el favor de que se retirara de mi casa y fue donde se puso como loca”, relató.

De acuerdo con la versión de Figueroa, Machado se molestó tras la petición de que se retirara de la casa del artista, pero él nunca la golpeó, sino que ella presuntamente fue quien tuvo la intención de agredirlo con un objeto punzocortante, pero fue detenida por su representante y la persona de relaciones públicas.

Tras defenderse de las acusaciones que hizo Alicia Machado de supuestamente haberla golpeado, José Manuel Figueroa fue cuestionado por los conductores del programa Sale el sol sobre empezar una batalla legal contra su expareja por las declaraciones que hizo en el reality show.

“Yo creo que sí, no es una mala idea. Es algo que tendría que tomar o retomar con mis abogados, una vez más, que están encargados de muchas situaciones y muchas cosas. Pero sí, por qué no, yo creo que, no porque tenga de mi lado, simplemente, las versiones que ella maneja son distintas a las que manejamos su RP y su representante.. No sé si ellos estén dispuestos a declarar a mi favor o simplemente tengan que declarar al ser llamados por la autoridad”, declaró el cantante.