El historiador y catedrático José María Murià Rouret (Ciudad de México, 1942) compartió que le es grato recibir el Homenaje al Bibliófilo José Luis Martínez de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara porque el tema editorial forma parte de mi vida misma, una especie de obsesión de que haya más libros.

Sobre el reconocimiento que se le concederá, el escritor expresó a el gusto que le da que lo reconozcan como bibliógrafo, ya que ese honor se lo han dado a gente de mucha importancia, generalmente de fuera, y es de las pocas veces que se lo dan a un local.

El investigador ha centrado su trabajo en la historia de Jalisco, los acontecimientos de Nueva Galicia, el origen de la charrería y el desarrollo del tequila, entre otros temas.

Recuerda que accedió en los años 60 a la preparatoria, a la universidad y al mundo de los libros. “Había algunos en mi casa; leí todos en un verano. Los títulos que a mí me interesaban, de problemas locales, historia y todo eso, los teníamos que ir a comprar y sin mucho dinero”, señala.

Murià Rouret refirió que su entusiasmo por adquirir ejemplares no era al principio un placer por tenerlos o por disfrutar del libro, sino una necesidad; de esta forma se hizo de un acervo de entre 25 mil y 30 mil títulos. A partir de entonces me quedó la idea de que había que hacer libros. No solo los que uno escribe, sino que había que publicar más.

Se congratuló de la fortuna de haber participado en la hechura de libros, por ejemplo cuando estuvo durante casi 10 años en la Dirección General de Archivos, Bibliotecas y Publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, época en que la institución publicó más ejemplares.