El actor José María Yazpik viaja al año 2034 y se convierte en un psicólogo que desea estudiar cómo el ser humano reacciona ante la presencia de androides antropomórficos. El personaje forma parte de la serie Futuro incierto, recién dirigida por la cineasta argentina Lucía Puenzo, donde las actrices Karla Souza e Ilse Salas forman parte del elenco.

“Es la reflexión sobre la inteligencia artificial y cómo eso afectará nuestra vida, porque no sabemos para dónde va”, dice el actor. “Soy una de las personas que trabajan para una compañía de IA y que quiere ver la reacción del ser humano, está bien padre la historia, la acabamos de terminar”.

En su momento la misma Puenzo detalló que se trata de una serie de ciencia ficción futurista, la cual había planeado desde hace tiempo. “Está situada en un tiempo distópico en México, a mí me gusta mucho ese género, soy lectora y espectadora de eso y me gusta poder filmar algo así, demostrando que no solo debemos hacer comedias o dramas”, dijo la creativa.

La sudamericana recalcó que los androides que se verán en Futuro incierto para Paramount no serán robóticos, sino antropomórficos, los cuales imitan la apariencia humana, así como algunas conductas de manera autónoma. La Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas fueron algunas de las locaciones. “La IA ya está con nosotros y esta es una historia que la toca”, destaca el histrión.

La inteligencia artificial paulatinamente es utilizada por producciones audiovisuales latinoamericanas, ya sea como eje de alguna historia o beneficiándose de ella como herramienta. En México, por ejemplo, ya se rodó una ficción (Marea alta, con Paulina Gaitán) aprovechando la tecnología, se duplicó la voz de la artista Pola Weiss para un documental homónimo, y ahora se está produciendo una serie animada hecha casi por completo con IA.

Con película

Por ahora Yazpik espera el estreno, el próximo día 23, de la cinta Dante y Soledad, sobre una pareja que trata de encontrarse tras el nacimiento de su primer bebé. Se trata de la ópera prima de la actriz Alexandra de la Mora, filmada durante 19 días. Actualmente Yazpik, quien se encuentra laborando en un par de guiones para nuevamente ponerse tras la cámara luego de Polvo (2019), graba la serie Gringo hunters para Netflix.