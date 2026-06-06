José Ramón, personaje de México 86

Nadie sabe lo que depara el destino, pero el comentarista José Ramón Fernández sabe que probablemente este sea su último mundial de futbol en el papel de comentarista.

El cronista se prepara con miras a los que será su 13 Copa del Mundo, ahora como especialista en ESPN, luego de que desde los 70 y hasta principios de siglo, fue parte fundamental en el área deportiva de Imevisión primero, TV Azteca después. De hecho, desde 2002 dejó de narrar la final del Mundial, dejando la responsabilidad a Christian Martinoli y Luis García, ahora figuras de la crónica futbolera. “Hay alguien que lo decide (señalando al cielo), pero seguramente será el último, ahora trabajo en ESPN Disney y ahí estoy contento”, dice brevemente.

Su trabajo, por ahora, ha sido retomada por el cine nacional con el largometraje México 86 que llega este viernes a Netflix. En esta se cuenta la manera en que el país logró la sede de ese mundial, luego de la renuncia de Colombia y superando la candidatura de EE. UU.

Ahí aparece Fernández (interpretado por su hijo Juan Pablo), un periodista que mantenía buena relación con la Federación Mexicana de Futbol y su presidente, buscando información. En la cinta se ven las triquiñuelas encabezadas por los mexicanos (encabezados por el personaje de Diego Luna) para conseguir ser sede y se toca lo que posiblemente pasó, entre otras cosas, en el partido de Alemania contra México. “Lo cuentan muy bien, es interesante que el cine se meta también al entorno del futbol; el futbol no es solo los futbolistas, ellos juegan, sacan resultados y les pagan muy bien, pero hacer algo sobre lo que pasó en el 86, es maravilloso. Colombia no lo pudo hacer por problemas de narco, por muchos problemas terribles y entonces saltó Havelange (Joao, presidente de la FIFA) y preguntó quién lo podía hacer; a su lado estaba Guillermo Cañedo, hombre de Televisa y con Emilio Azcárraga apoyando, dijo adelante”, recuerda Fernández.

Juan Pablo, en tanto, interpretó a su papá pasando por todas las fases de casting. “Lo llevo estudiando cuarenta y tantos años, entonces creo salió bien”, comenta divertido. El también comentarista, quien en 1986 tenía nueve años, señala que todo lo visto en pantalla es real. “Por ejemplo la relación que tuvo mi papá con Rafael del Castillo (presidente de la Femexfut, en la cinta se llama Martín de la Torre) fue verdadera, primero se caía bien, lo entrevistaba, pero luego con el asunto de los ‘cachirulazos’ (1988) fue llamado hasta traidor a la patria por dar a conocer la trampa y se rompió la relación”, apunta.