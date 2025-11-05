José Ron despide a su perrita

José Ron abrió su corazón y dio a conocer la pérdida que tuvo en el terreno personal: la muerte de su perrita Kiara, con la que convivió a lo largo de ocho años.
El actor, quien es protagonista de la telenovela Papás por siempre de Univisión, le dedicó unas emotivas palabras de despedida a su mascota a través de las redes sociales.
“Mi niña, mi adoración, mi compañera incondicional, mi regalo del cielo. Qué bonito fue nuestro amor. Gracias por 8 años de puro amor, por cada mirada, por tu alegría, por acompañarme, por protegerme… Nuestra conexión era única”, comenzó escribiendo desde su perfil de Instagram.