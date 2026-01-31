Joseph Quinn y su gran entrada a Hollywood

Nacido el 26 de enero de 1994 en Londres, Reino Unido, Joseph Anthony Francis Quinn creció en un entorno profundamente vinculado al mundo audiovisual, ya que su madre trabajaba en producción televisiva, su padre en dirección, y su padrastro también tenía lazos con la industria cinematográfica.

Descubrió su vocación por la actuación a los 17 años, tras encabezar una obra de teatro escolar y motivado por esa experiencia, se inscribió en la academia de Música y Arte Dramático de Londres (LAM DA), donde fortaleció sus conocimientos teatrales, y adquirió un profundo sentido de pertenencia en la comunidad artística.

Directo al estrellato

Joseph consiguió uno de sus primeros roles en la miniserie Dickensian (2015-2016) que lo llevó por primera vez a un set de filmación donde comprendió cómo es formar parte de un proyecto profesional rodeado de cámaras, un director y colegas de trabajo.

A los 29 años, Joseph Quinn fue catapultado a la fama internacional por su interpretación de Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger things (2022). El fenómeno global de Netflix impulsó su carrera y lo posicionó como uno de los actores más prometedores de Hollywood. Fue uno de los protagonistas de la película de Marvel Los 4 Fantásticos.

Dicen que cuando el tren pasa, hay que subirse. Y tras sumarse a la serie creada por los hermanos Duffer, Joseph Quinn demostró su capacidad camaleónica en la industria cinematográfica, asumiendo desafíos que van desde thrillers de terror en Un lugar en silencio: día uno, hasta la acción épica de Gladiador II y el drama bélico de Warfare.

El reconocimiento que cosechó lo llevó a sumarse al universo Marvel como Johnny Storm o Antorcha Humana, en Los 4 Fantásticos: primeros pasos, el esperado relanzamiento de la icónica familia de superhéroes creada por Stan Lee en 1961.

Un actor recurrente

Tras conseguir su primer agente en Hollywood, el actor británico empezó a recibir numerosas ofertas laborales y hoy, afirma sentirse afortunado de seleccionar con libertad los proyectos cinematográficos en los que quiere participar. “Hay mucha responsabilidad en eso. Ves tu carrera desde otra perspectiva porque elegir es un regalo y un verdadero lujo”, reflexionó sobre su presente laboral.

De esta manera, el actor se sumó a la película Un lugar en silencio: día uno (2024) junto a la actriz Lupita Nyong’o, donde interpretó a Eric, un joven estudiante de derecho británico que se encuentra en Nueva York justo cuando inicia la invasión alienígena en la ciudad estadounidense y entabla un inesperado vínculo con Sam, una mujer con una enfermedad terminal que también lucha por sobrevivir en medio del caos.

Ese mismo año, Quinn formó parte del elenco de Gladiador II (2024) con Paul Mescal y Denzel Washington en la secuela del filme Gladiador (2000), dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Russell Crowe, quien ganó el Óscar por su papel como Máximo Décimo Meridio.

Luego del éxito de Gladiador II, asumió un nuevo desafío cinematográfico con Warfare: tiempos de guerra (Prime Video), de Alex Garland (Guerra Civil, 2024), basada en las experiencias del veterano Ray Mendoza en la guerra de Irak en 2006 como ex SEAL de la Marina de Estados Unidos, y encarnó a Sam —inspirado en el SEAL real Joe Hildebrand—, un miembro de vasta experiencia del escuadrón y figura central del pelotón protagonista quien resultó gravemente herido durante los eventos reales en Ramadi.

Lejos de disminuir su ritmo laboral, tras finalizar sus compromisos promocionales de Warfare, Joseph voló a Las Vegas para participar de la Cinema Con, donde fue confirmado como uno de los protagonistas de las biopics sobre The Bea tles, dirigida por Sam Mendes donde compartirá pantalla con Paul Mescal, quien interpretará a Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr; y Harris Dickinson, en el papel de John Lennon.